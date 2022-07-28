Кризис на Украине вбил клин между западными и восточными немцами
Tagesspiegel сообщила о расколе между Восточной и Западной Германией из-за Украины
Между жителями Восточной и Западной Германии возник разрыв, и виной тому оказался кризис на Украине. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa пишет газета Der Tagesspiegel. Исследование показало, что разногласия такие сильные, каких прежде по каким-то другим вопросам почти не фиксировалось.
Согласно опросам последних нескольких месяцев, во мнениях об украинском кризисе жители востока и запада ФРГ "приходят к очень разным оценкам". Восточные немцы, например, убеждены, что власти Германии делают слишком много для поддержки Киева, — таких позиций придерживаются 34 процента опрошенных институтом Forsa. А между тем на западе страны так думает лишь примерно каждый пятый (18%) респондент.
Самые существенные различия между востоком и западом страны зафиксированы в теме поставок вооружений. От 54 до 61 процента западных немцев во всех опросах выступали с начала мая за поставки Германией Украине тяжёлого вооружения. Среди немцев с востока подобные меры поддерживает в среднем треть — 32 процента.
Итоговое резюме исследователей гласит: разница между теми, кто считает чрезмерной поддержку Киева со стороны Берлина, на востоке и западе Германии составляет в среднем уже 16 процентных пунктов. А разница во мнениях на поставки оружия достигает уже даже 26 процентов.
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Ранее, напомним, обозреватель британского журнала Spectator Эндрю Теттенборн предположил, что Франция и Германия намерены оставить Украину наедине с Россией и держаться в стороне от текущих событий. Теттенборн сослался на результаты исследования Европейского совета по международным отношениям — они гласят, что большинство жителей стран ЕС выступают за скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта.
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