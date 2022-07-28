В Херсоне выявили группу украинских агентов, корректировавших удары ВСУ

Сотрудник одной из российских силовых структур сообщил о задержании украинских агентов, занимавшихся корректировкой ракетного и артиллерийского огня по российским подразделениям в Херсоне.

В беседе с РИА "Новости" собеседник сказал, что данные от агентов передавались военным ВСУ. Украинские силы в соответствии с указанными координатами наносили точечные ракетные удары по скоплениям техники и личного состава Вооружённых сил РФ.

В ходе съёмки военного объекта был задержан один из агентов. Он сообщил, что группой наводчиков руководила женщина. Её фото размещено в телеграм-канале агентства. Задержанный рассказал также, что ему заплатили 550 гривен (порядка 1,4 тыс. рублей) за данные о координатах размещения армии РФ.