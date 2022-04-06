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Опубликовано 6 апреля 2022, 12:03
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Российские силовики раскрыли прикрытие агента СБУ из Херсона, который "косил под дурачка"

Его легендой был диагноз "органический психоз и галлюцинаторно-бредовый синдром на почве алкоголизации".

Российскими солдатами в Херсоне задержан агент Службы безопасности Украины под прикрытием, который "косил под дурачка", у него изъяты поддельная справка из психиатрического диспансера и документы на чужое имя, сообщает РИА "Новости".

В выписке из медучреждения указано, что агент с 2017 года состоит на учёте с диагнозом "органический психоз и галлюцинаторно-бредовый синдром на почве алкоголизации". Задержанный призывался в 93-ю отдельную механизированную бригаду Вооружённых сил Украины, откуда был направлен на Яворовский полигон для прохождения курса подготовки по специальности "снайпер".

Весной 2015 года боец был уволен в запас, а после начала "Операции Z" он записался в территориальную оборону, где был назначен командиром роты из 50 человек в составе батальона "Херсон-1".

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Ранее Лайф писал, что Украина готовит провокации с гибелью мирных жителей в Херсонской области. Известно, что диверсионная группа, которая ранее работала в Донбассе, была переброшена на николаевское направление.

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Никита Осипов
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