РИА "Новости": Украина готовит провокации с гибелью мирных жителей в Херсонской области
Уточняется, что диверсионная группа, которая ранее работала в Донбассе, была переброшена на николаевское направление.
Украина готовит провокации с гибелью мирных граждан в Херсонской области, чтобы потом обвинить Россию. Об этом сообщил источник РИА "Новости" в российских силовых структурах в Херсоне, ссылаясь на собственных информаторов.
"Диверсионная группа, в которой находятся боевики Пионер и Дед, настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие в Донбассе, переброшены на николаевское направление", — цитирует собеседник агентства своего информатора.
По данным информатора в украинских войсках, диверсанты планируют минировать жилые дома и школы, а также устраивать артобстрелы, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения. Ответственность за эти преступления в дальнейшем Украина намерена переложить на Россию, подчеркнул собеседник агентства.
"Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР", — подчеркнул он.
Ранее Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Дипломат заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ