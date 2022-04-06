РИА "Новости": Украина готовит провокации с гибелью мирных жителей в Херсонской области

Уточняется, что диверсионная группа, которая ранее работала в Донбассе, была переброшена на николаевское направление.

Украина готовит провокации с гибелью мирных граждан в Херсонской области, чтобы потом обвинить Россию. Об этом сообщил источник РИА "Новости" в российских силовых структурах в Херсоне, ссылаясь на собственных информаторов.

"Диверсионная группа, в которой находятся боевики Пионер и Дед, настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие в Донбассе, переброшены на николаевское направление", — цитирует собеседник агентства своего информатора.

По данным информатора в украинских войсках, диверсанты планируют минировать жилые дома и школы, а также устраивать артобстрелы, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения. Ответственность за эти преступления в дальнейшем Украина намерена переложить на Россию, подчеркнул собеседник агентства.