Бывший посол США в СССР указал на отсутствие доказательств вины России в событиях в Буче
Мэтлок заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.
Ветеран американской дипломатии Джек Мэтлок в эфире телеканала CNN резко высказался по поводу российско-украинского конфликта, а также недавних событий в городе Буче. Однако его мнение явно идёт вразрез с западными "стандартами".
Начался диалог с того, что Мэтлок поправил ведущую, которая назвала его бывшим послом в России. Дипломат сказал, что был послом в СССР, частью которого была Украина. А после выразил мнение, что сейчас главной целью является закончить конфликт на территории Незалежной. Причём сделать это можно только с помощью дипломатии, добавил он. Ведущая сразу же перебила Мэтлока и склонила разговор к событиям в Буче, процитировав слова президента Украины Владимира Зеленского.
"Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва", — заявил эксперт в ответ.
Он отметил, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым. Ведь на полуострове большинство населения составляют русские, а также там расположена военно-морская база. Кроме того, Мэтлок добавил, что создание из России ядерной державы, эквивалентной США, страны-изгоя точно не входит в западные интересы.
Заявление ветерана американской дипломатии показали по телеканалу, однако не стали выкладывать на сайт. Позже запись эфира в своём телеграм-канале опубликовал шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов. По его мнению, Мэтлока теперь долго не позовут на новое интервью.
Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
CNN