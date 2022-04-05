Бывший посол США в СССР указал на отсутствие доказательств вины России в событиях в Буче

Мэтлок заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.

Ветеран американской дипломатии Джек Мэтлок в эфире телеканала CNN резко высказался по поводу российско-украинского конфликта, а также недавних событий в городе Буче. Однако его мнение явно идёт вразрез с западными "стандартами".

Начался диалог с того, что Мэтлок поправил ведущую, которая назвала его бывшим послом в России. Дипломат сказал, что был послом в СССР, частью которого была Украина. А после выразил мнение, что сейчас главной целью является закончить конфликт на территории Незалежной. Причём сделать это можно только с помощью дипломатии, добавил он. Ведущая сразу же перебила Мэтлока и склонила разговор к событиям в Буче, процитировав слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва", — заявил эксперт в ответ.

Он отметил, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым. Ведь на полуострове большинство населения составляют русские, а также там расположена военно-морская база. Кроме того, Мэтлок добавил, что создание из России ядерной державы, эквивалентной США, страны-изгоя точно не входит в западные интересы.

Заявление ветерана американской дипломатии показали по телеканалу, однако не стали выкладывать на сайт. Позже запись эфира в своём телеграм-канале опубликовал шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов. По его мнению, Мэтлока теперь долго не позовут на новое интервью.