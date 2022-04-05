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Опубликовано 5 апреля 2022, 11:02

Тульский губернатор подписал указ о дополнительных выплатах участникам "Операции Z"

Также близким погибшего или пропавшего без вести солдата ВС РФ из регионального бюджета переведут по 2 млн рублей.

В Тульской области военные, участвующие в "Операции Z" на Украине, и их семьи получат дополнительные выплаты. Соответствующий указ губернатора региона Алексея Дюмина уже вступил в силу, сообщает "Тульская служба новостей".

Военнослужащему или сотруднику Росгвардии, который был тяжело ранен, полагается один миллион рублей, при ранении средней тяжести — 500 тысяч, лёгком ранении — 200 тысяч. Семьи погибших или без вести пропавших бойцов ВС РФ из Тульской области получат по два миллиона рублей.

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям военных, погибших в ходе "Операции Z"
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям военных, погибших в ходе "Операции Z"

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников "Операции Z", которая проходит на Украине. Новый документ предоставляет им возможность получения дополнительных выплат от государства, льгот при уплате налогов и оплате ЖКУ, льготного проезда на транспорте и других мер социальной поддержки.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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