Тульский губернатор подписал указ о дополнительных выплатах участникам "Операции Z"
Также близким погибшего или пропавшего без вести солдата ВС РФ из регионального бюджета переведут по 2 млн рублей.
В Тульской области военные, участвующие в "Операции Z" на Украине, и их семьи получат дополнительные выплаты. Соответствующий указ губернатора региона Алексея Дюмина уже вступил в силу, сообщает "Тульская служба новостей".
Военнослужащему или сотруднику Росгвардии, который был тяжело ранен, полагается один миллион рублей, при ранении средней тяжести — 500 тысяч, лёгком ранении — 200 тысяч. Семьи погибших или без вести пропавших бойцов ВС РФ из Тульской области получат по два миллиона рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников "Операции Z", которая проходит на Украине. Новый документ предоставляет им возможность получения дополнительных выплат от государства, льгот при уплате налогов и оплате ЖКУ, льготного проезда на транспорте и других мер социальной поддержки.
Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency