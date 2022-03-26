Путин подписал закон о признании участников "Операции Z" ветеранами боевых действий

Новый документ предоставляет им возможность получения дополнительных выплат от государства, льгот при уплате налогов и оплате ЖКУ, льготного проезда на транспорте и других мер социальной поддержки.

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников "Операции Z", которая проходит на Украине. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь у военнослужащих, представителей силовых и федеральных структур, в том числе сотрудников Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, есть право на получение мер социальной поддержки. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.