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Опубликовано 26 марта 2022, 06:52
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Путин подписал закон о признании участников "Операции Z" ветеранами боевых действий

Новый документ предоставляет им возможность получения дополнительных выплат от государства, льгот при уплате налогов и оплате ЖКУ, льготного проезда на транспорте и других мер социальной поддержки.

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников "Операции Z", которая проходит на Украине. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь у военнослужащих, представителей силовых и федеральных структур, в том числе сотрудников Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, есть право на получение мер социальной поддержки. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.

Уничтожают технику и националистов: В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z"
Уничтожают технику и националистов: В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z"

Напомним, документ на рассмотрение внесла "Единая Россия". Как отмечал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, те, кто сегодня рискует жизнью ради безопасности нашей страны, заслуживают поддержки и уважения со стороны общества и государства не только во время операции, но и после неё.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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