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Опубликовано 26 марта 2022, 06:24

Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова

Сейчас здесь проживает около 700 человек, большую часть населения составляют пожилые люди и дети. Они поблагодарили военнослужащих за оказанную помощь.

Доставка и раздача гуманитарного груза в населённом пункте под Черниговом. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие России доставили более семи тонн гуманитарной помощи жителям населённого пункта в пригороде Чернигова. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сейчас здесь проживает около 700 человек, большую часть населения составляют пожилые люди и дети. Груз состоял из продуктов первой необходимости — детского питания, круп, мясных и рыбных консервов, овощей. Всё это было передано нуждающимся гражданам. Жители населённого пункта поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.

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А ранее Лайф рассказывал, что российские военные доставили 20 тонн гумпомощи в Мелитополь. Груз для нуждающихся жителей города включал продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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