Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова

Сейчас здесь проживает около 700 человек, большую часть населения составляют пожилые люди и дети. Они поблагодарили военнослужащих за оказанную помощь.

Доставка и раздача гуманитарного груза в населённом пункте под Черниговом. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие России доставили более семи тонн гуманитарной помощи жителям населённого пункта в пригороде Чернигова. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сейчас здесь проживает около 700 человек, большую часть населения составляют пожилые люди и дети. Груз состоял из продуктов первой необходимости — детского питания, круп, мясных и рыбных консервов, овощей. Всё это было передано нуждающимся гражданам. Жители населённого пункта поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.