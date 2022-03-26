Российские военные доставили гумпомощь для жителей пригорода Чернигова
Сейчас здесь проживает около 700 человек, большую часть населения составляют пожилые люди и дети. Они поблагодарили военнослужащих за оказанную помощь.
Доставка и раздача гуманитарного груза в населённом пункте под Черниговом. Видео © Минобороны РФ
Военнослужащие России доставили более семи тонн гуманитарной помощи жителям населённого пункта в пригороде Чернигова. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сейчас здесь проживает около 700 человек, большую часть населения составляют пожилые люди и дети. Груз состоял из продуктов первой необходимости — детского питания, круп, мясных и рыбных консервов, овощей. Всё это было передано нуждающимся гражданам. Жители населённого пункта поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.
А ранее Лайф рассказывал, что российские военные доставили 20 тонн гумпомощи в Мелитополь. Груз для нуждающихся жителей города включал продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.
Кадр видео Минобороны РФ