"Спасибо вам!": Российские военные доставили 20 тонн гумпомощи в Мелитополь

Груз для нуждающихся жителей города включал продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.

Выдача гумпомощи жителям города Мелитополя в Запорожской области Украины. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие Вооружённых сил России доставили 20 тонн гуманитарной помощи в украинский город Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Там пояснили, что на украинскую территорию гуманитарный груз попал через пограничные пункты в Крыму. Безопасность колонны обеспечили российские военнослужащие.

"Доставленный из Российской Федерации груз включал в себя продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи. Всё это было незамедлительно передано нуждающимся жителям", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Судя по кадрам, которые публикует Минобороны, горожане активно обращались за гуманитарной помощью. Образовалась даже очередь. Многие открыто выражали благодарность российским военным.