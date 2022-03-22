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Опубликовано 22 марта 2022, 03:27

"Спасибо вам!": Российские военные доставили 20 тонн гумпомощи в Мелитополь

Груз для нуждающихся жителей города включал продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.

Выдача гумпомощи жителям города Мелитополя в Запорожской области Украины. Видео © Минобороны РФ

Военнослужащие Вооружённых сил России доставили 20 тонн гуманитарной помощи в украинский город Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Там пояснили, что на украинскую территорию гуманитарный груз попал через пограничные пункты в Крыму. Безопасность колонны обеспечили российские военнослужащие.

"Доставленный из Российской Федерации груз включал в себя продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи. Всё это было незамедлительно передано нуждающимся жителям", говорится в сообщении оборонного ведомства.

Судя по кадрам, которые публикует Минобороны, горожане активно обращались за гуманитарной помощью. Образовалась даже очередь. Многие открыто выражали благодарность российским военным.

Волонтёры #МыВместе с ОНФ и МЧС доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи
Волонтёры #МыВместе с ОНФ и МЧС доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи

Как сообщал Лайф, ранее более 140 тонн гуманитарных грузов доставили Вооружённые силы России в Херсон. В военном ведомстве напомнили, что одним из пунктов "Операции Z" на Украине является оказание помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.

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Минобороны РФ

Артем Порвин
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