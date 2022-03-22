"Спасибо вам!": Российские военные доставили 20 тонн гумпомощи в Мелитополь
Груз для нуждающихся жителей города включал продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.
Выдача гумпомощи жителям города Мелитополя в Запорожской области Украины. Видео © Минобороны РФ
Военнослужащие Вооружённых сил России доставили 20 тонн гуманитарной помощи в украинский город Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
Там пояснили, что на украинскую территорию гуманитарный груз попал через пограничные пункты в Крыму. Безопасность колонны обеспечили российские военнослужащие.
"Доставленный из Российской Федерации груз включал в себя продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи. Всё это было незамедлительно передано нуждающимся жителям", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Судя по кадрам, которые публикует Минобороны, горожане активно обращались за гуманитарной помощью. Образовалась даже очередь. Многие открыто выражали благодарность российским военным.
Как сообщал Лайф, ранее более 140 тонн гуманитарных грузов доставили Вооружённые силы России в Херсон. В военном ведомстве напомнили, что одним из пунктов "Операции Z" на Украине является оказание помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.
Минобороны РФ