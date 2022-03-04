Минобороны РФ: Более 140 тонн гуманитарных грузов доставили ВС России в Херсон

Вооружённые силы РФ оказывают гуманитарную помощь жителям Украины, 4 марта в Херсон было доставлено более 140 тонн продуктов и медикаментов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российские вооружённые силы оказывают помощь жителям освобождённых от националистов населённых пунктов. Сегодня в 12:00 по просьбе Администрации Херсона российскими военнослужащими в город доставлено более 140 тонн продовольствия и медикаментов", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сегодня будет понятно, работает ли договорённость с РФ о гуманитарных коридорах. Глава Незалежной отметил, что соответствующие меры были согласованы в ходе второй встречи представителей Киева и Москвы.