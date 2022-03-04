Минобороны РФ: Более 140 тонн гуманитарных грузов доставили ВС России в Херсон
В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание гуманитарной помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.
Вооружённые силы РФ оказывают гуманитарную помощь жителям Украины, 4 марта в Херсон было доставлено более 140 тонн продуктов и медикаментов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские вооружённые силы оказывают помощь жителям освобождённых от националистов населённых пунктов. Сегодня в 12:00 по просьбе Администрации Херсона российскими военнослужащими в город доставлено более 140 тонн продовольствия и медикаментов", — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сегодня будет понятно, работает ли договорённость с РФ о гуманитарных коридорах. Глава Незалежной отметил, что соответствующие меры были согласованы в ходе второй встречи представителей Киева и Москвы.
Напомним, 3 марта в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели.
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