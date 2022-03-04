Два шведских хоккеиста расторгли контракты с ЦСКА

Шведские нападающие Йоаким Нордстрём и Лукас Валльмарк расторгли контракты с московским ЦСКА. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

"Хоккеисты расторгли контракт по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента. Спортивные права на игроков будут закреплены за ЦСКА до 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы.