Два шведских хоккеиста расторгли контракты с ЦСКА
Оба нападающих подписали соглашения с армейцами летом прошлого года.
Шведские нападающие Йоаким Нордстрём и Лукас Валльмарк расторгли контракты с московским ЦСКА. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.
"Хоккеисты расторгли контракт по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента. Спортивные права на игроков будут закреплены за ЦСКА до 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы.
Нордстрём и Валльмарк перешли в ЦСКА летом 2021 года. В составе команды они набрали 14 и 19 очков соответственно.
Ранее Лайф сообщал, что из уфимского "Салавата Юлаева" ушли все легионеры. Команду покинули датский защитник Филип Ларсен, а также финны Юха Метсола, Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. С новосибирской "Сибирью" расстались финны Харри Сятери и Юрки Йокипакка.
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