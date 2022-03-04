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4 марта, 15:10

Два шведских хоккеиста расторгли контракты с ЦСКА

Оба нападающих подписали соглашения с армейцами летом прошлого года.

Шведские нападающие Йоаким Нордстрём и Лукас Валльмарк расторгли контракты с московским ЦСКА. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

"Хоккеисты расторгли контракт по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента. Спортивные права на игроков будут закреплены за ЦСКА до 2023 года", говорится в сообщении пресс-службы.

Нордстрём и Валльмарк перешли в ЦСКА летом 2021 года. В составе команды они набрали 14 и 19 очков соответственно.

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Ранее Лайф сообщал, что из уфимского "Салавата Юлаева" ушли все легионеры. Команду покинули датский защитник Филип Ларсен, а также финны Юха Метсола, Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. С новосибирской "Сибирью" расстались финны Харри Сятери и Юрки Йокипакка.

Обложка ©

Обложка © ХК ЦСКА

Роман Фейгин

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