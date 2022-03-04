"Металлург" расторг контракт с финским вратарём Олкинуорой
В этом сезоне он стал чемпионом Олимпиады в Пекине в составе своей национальной команды.
Магнитогорский "Металлург" объявил о расторжении контракта с финским голкипером Юхо Олкинуорой. Об этом сообщается на сайте уральцев.
"За два сезона в команде Олкинуора провёл 74 официальных матча: 4157 игровых минут, пять игр на "ноль", восемь минут штрафа, процент отражённых бросков — 92,4", — говорится в сообщении "Металлурга".
Добавим, что в этом сезоне он стал чемпионом Олимпийских игр в Пекине в составе сборной Финляндии.
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Обложка © ХК "Металлург" (Магнитогорск)