"Металлург" расторг контракт с финским вратарём Олкинуорой

Магнитогорский "Металлург" объявил о расторжении контракта с финским голкипером Юхо Олкинуорой. Об этом сообщается на сайте уральцев.

"За два сезона в команде Олкинуора провёл 74 официальных матча: 4157 игровых минут, пять игр на "ноль", восемь минут штрафа, процент отражённых бросков — 92,4", — говорится в сообщении "Металлурга".