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4 марта, 11:23

"Металлург" расторг контракт с финским вратарём Олкинуорой

В этом сезоне он стал чемпионом Олимпиады в Пекине в составе своей национальной команды.

Магнитогорский "Металлург" объявил о расторжении контракта с финским голкипером Юхо Олкинуорой. Об этом сообщается на сайте уральцев.

"За два сезона в команде Олкинуора провёл 74 официальных матча: 4157 игровых минут, пять игр на "ноль", восемь минут штрафа, процент отражённых бросков — 92,4", — говорится в сообщении "Металлурга".

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Добавим, что в этом сезоне он стал чемпионом Олимпийских игр в Пекине в составе сборной Финляндии.

Обложка ©

Обложка © ХК "Металлург" (Магнитогорск)

Шамиль Гаджиев

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