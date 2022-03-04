Уфимский "Салават Юлаев" покинули все иностранные хоккеисты. Об этом сообщает "Чемпионат".

Последним решение об отъезде из России принял датский защитник команды Филип Ларсен. Ранее из команды ушли четыре финских игрока: вратарь Юха Метсола, а также форварды Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд. "Салават Юлаев" стал первой командой КХЛ, которую покинули все легионеры.

Также сообщается, что работу в уфимском клубе может прекратить финский главный тренер команды Томи Лямся.