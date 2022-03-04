"Салават Юлаев" покинули все иностранные хоккеисты
Башкирский клуб стал первой командой КХЛ, из которой ушли все легионеры.
Уфимский "Салават Юлаев" покинули все иностранные хоккеисты. Об этом сообщает "Чемпионат".
Последним решение об отъезде из России принял датский защитник команды Филип Ларсен. Ранее из команды ушли четыре финских игрока: вратарь Юха Метсола, а также форварды Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд. "Салават Юлаев" стал первой командой КХЛ, которую покинули все легионеры.
Также сообщается, что работу в уфимском клубе может прекратить финский главный тренер команды Томи Лямся.
В 1/8 финала Кубка Гагарина "Салават Юлаев" встречается с новосибирской "Сибирью". На данный момент в серии ведёт уфимский клуб — 1:0.
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