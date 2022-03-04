"Сибирь" покинули два финских хоккеиста
Контракты с обоими игроками были рассчитаны до апреля 2022 года.
Два финских хоккеиста — голкипер Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка — покинули расположение новосибирской "Сибири". Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
"Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение "Сибири" и не примут участия в оставшихся играх плей-офф. Спасибо за вашу работу в нашем клубе, ребята", — говорится в сообщении.
Сятери и Йокипакка выступали за "Сибирь" с 2019 года. Контракты с обоими хоккеистами были рассчитаны до апреля.
Ранее Лайф сообщал, что из уфимского "Салавата Юлаева" ушли все легионеры. Команду покинули датский защитник Филип Ларсен, а также финны Юха Метсола, Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд.
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