"Сибирь" покинули два финских хоккеиста

Два финских хоккеиста — голкипер Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка — покинули расположение новосибирской "Сибири". Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение "Сибири" и не примут участия в оставшихся играх плей-офф. Спасибо за вашу работу в нашем клубе, ребята", — говорится в сообщении.

Сятери и Йокипакка выступали за "Сибирь" с 2019 года. Контракты с обоими хоккеистами были рассчитаны до апреля.