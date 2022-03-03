Третий раунд переговоров РФ и Украины пройдёт в начале следующей недели

Встреча состоится в Белоруссии, однако конкретное место пока не сообщается. В рамках сегодняшней встречи делегациям удалось договориться по ряду гуманитарных вопросов.

Третий раунд переговоров России и Украины состоится в начале следующей недели. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Отмечается, что встреча пройдёт в Белоруссии. Однако точная дата и место проведения не уточняются.