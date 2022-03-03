Рогозин предрёк США миллиардный ущерб из-за решения "Роскосмоса" не поставлять двигатели

Отказ "Роскосмоса" поставлять ракетные двигатели приведёт к ущербу в миллиарды долларов для космической отрасли США. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Ущерб, я могу сказать, <…> это миллиарды долларов", — сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Вместе с тем он обвинил страны Запада в развале сотрудничества в космической сфере. По словам главы "Роскосмоса", к этому причастны США, Великобритания, Германия и Франция.

Ранее Рогозин объявил о завершении поставок ракетных двигателей из РФ в США. Он пояснил, что речь идёт о двигателях производства НПО "Энергомаш". Данное решение принято в связи с санкциями, введёнными против России западными странами.