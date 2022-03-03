Рогозин предрёк США миллиардный ущерб из-за решения "Роскосмоса" не поставлять двигатели
Вместе с тем глава госкорпорации обвинил страны Запада в развале сотрудничества в космической сфере. По его словам, к этому причастны Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин.
Отказ "Роскосмоса" поставлять ракетные двигатели приведёт к ущербу в миллиарды долларов для космической отрасли США. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Ущерб, я могу сказать, <…> это миллиарды долларов", — сказал Рогозин в эфире Первого канала.
Вместе с тем он обвинил страны Запада в развале сотрудничества в космической сфере. По словам главы "Роскосмоса", к этому причастны США, Великобритания, Германия и Франция.
Ранее Рогозин объявил о завершении поставок ракетных двигателей из РФ в США. Он пояснил, что речь идёт о двигателях производства НПО "Энергомаш". Данное решение принято в связи с санкциями, введёнными против России западными странами.
Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
Дмитрий Рогозин. Обложка © Facebook / Dmitry Rogozin