Рогозин решил сократить зарплату на 30% себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"
Всему виной санкции, которые ударили не только по корпорации, но и по всей экономике России. Согласно декларации за 2020 год, Рогозин заработал свыше 83,1 млн рублей.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / Dmitry Rogozin
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение сократить заработную плату себе и топ-менеджерам. Теперь руководящее звено госкорпорации будет получать на 30% меньше, сообщает источник ТАСС в ракетно-космической отрасли.
"В условиях санкций генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал поручение на 30 процентов сократить свою зарплату", — цитирует агентство своего собеседника.
Уточняется, что изменения в зарплате также затронули топ-менеджеров "Роскосмоса" и предприятий ракетно-космической отрасли. Отметим, что в своей декларации за 2020 год Дмитрий Рогозин указал доход в размере 83 111 732,28 рубля.
Лайф напоминает, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.