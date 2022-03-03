Рогозин решил сократить зарплату на 30% себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение сократить заработную плату себе и топ-менеджерам. Теперь руководящее звено госкорпорации будет получать на 30% меньше, сообщает источник ТАСС в ракетно-космической отрасли.

"В условиях санкций генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал поручение на 30 процентов сократить свою зарплату", — цитирует агентство своего собеседника.