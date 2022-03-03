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3 марта, 00:38

Рогозин решил сократить зарплату на 30% себе и топ-менеджерам "Роскосмоса"

Всему виной санкции, которые ударили не только по корпорации, но и по всей экономике России. Согласно декларации за 2020 год, Рогозин заработал свыше 83,1 млн рублей.

<p>Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dmitry.rogozin.739?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmitry Rogozin</a></p>

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / Dmitry Rogozin

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение сократить заработную плату себе и топ-менеджерам. Теперь руководящее звено госкорпорации будет получать на 30% меньше, сообщает источник ТАСС в ракетно-космической отрасли.

"В условиях санкций генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал поручение на 30 процентов сократить свою зарплату", цитирует агентство своего собеседника.

Уточняется, что изменения в зарплате также затронули топ-менеджеров "Роскосмоса" и предприятий ракетно-космической отрасли. Отметим, что в своей декларации за 2020 год Дмитрий Рогозин указал доход в размере 83 111 732,28 рубля.

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Лайф напоминает, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.

Артем Порвин

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