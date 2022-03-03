Разработчик подтвердил приостановку создания игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская частная компания GSC Game World подтвердила, что разработка игры S.T.A.L.K.E.R. 2 приостановлена. Отмечается, что в настоящее время её сотрудники "пытаются выжить и помочь родным и близким".

"Сейчас мы стараемся помочь сотрудникам и их семьям выжить. Разработка отошла на второй план. Но мы обязательно продолжим", — написали создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 в коротком ролике под названием "Свет! Камера! Война…".

До этого разработчики готовились выпустить видео, посвящённое захвату движений и работе над кат-сценами для своей грядущей игры. В описании к ролику сказано, что одним из самых часто задаваемых вопросов работникам студии вместо "Где геймплей?" стал "Ребят, вы в безопасности?".

Ранее Лайф писал, что выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был перенесён на конец 2022 года. Украинские разработчики объяснили своё решение необходимостью доработать её.