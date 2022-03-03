Разработчик подтвердил приостановку создания игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Сроки её выпуска уже передвигались из-за необходимости доработок. Теперь встал вопрос о безопасности создателей.
Украинская частная компания GSC Game World подтвердила, что разработка игры S.T.A.L.K.E.R. 2 приостановлена. Отмечается, что в настоящее время её сотрудники "пытаются выжить и помочь родным и близким".
"Сейчас мы стараемся помочь сотрудникам и их семьям выжить. Разработка отошла на второй план. Но мы обязательно продолжим", — написали создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 в коротком ролике под названием "Свет! Камера! Война…".
До этого разработчики готовились выпустить видео, посвящённое захвату движений и работе над кат-сценами для своей грядущей игры. В описании к ролику сказано, что одним из самых часто задаваемых вопросов работникам студии вместо "Где геймплей?" стал "Ребят, вы в безопасности?".
Ранее Лайф писал, что выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был перенесён на конец 2022 года. Украинские разработчики объяснили своё решение необходимостью доработать её.
Напомним, первоначально выход S.T.A.L.K.E.R. 2 планировался на 28 апреля 2022 года. Разработчики рассказывали, что в распоряжении геймера окажется открытый мир размером 64 квадратных километра. Кроме того, в игре будет множество квестов, над которыми работает около 30 гейм-дизайнеров, а прохождение сюжета займёт около 100 часов.
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