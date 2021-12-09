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Разработчики новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли неожиданные подробности

В частности, это примерно 100 часов удовольствия, множество квестов, свеженькие враги и ещё куча всего.

9 декабря, 16:47
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/officialstalker/photos/6339149932777535" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Official S.T.A.L.K.E.R.</a></p>

© Facebook / Official S.T.A.L.K.E.R.

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World рассказали о том, что игрушка будет рассчитана на одиночное прохождение, а ещё будет бесплатный мультиплеер. Подробности о новинке в мире цифровых забав появились в свежем номере журнала PC Gamer.

По словам представителей студии, в S.T.A.L.K.E.R. 2 в распоряжении геймера окажется открытый мир размером 64 кв. км. Кроме того, в игре будет множество квестов, над которыми работает около 30 гейм-дизайнеров, с учётом их прохождение сюжета займёт около 100 часов. S.T.A.L.K.E.R. 2 развернётся в наши дни, при этом игра станет прямым продолжением популярной франшизы, поэтому игроки смогут увидеть хорошо знакомых мутантов и различные группировки из предыдущих проектов студии. Пользователям предстоит исследовать самые разные локации — от секретных лабораторий и мрачных подземелий до открытых пустошей.

При этом новых врагов тоже стоит ожидать — например, пси-оленя, вызывающего своих двойников. Также в S.T.A.L.K.E.R. 2 появится новая группировка "Варта", которую условно называют "полицией Зоны". Аномалии в игре тоже прокачались и стали ещё опаснее, их станет целых три вида. Особое внимание уделяется элементам выживания — игрокам потребуется спать и есть, чтобы выжить в Зоне. Геймеру теперь придётся контролировать как минимум четыре параметра — кровотечение, радиацию, голод и усталость. Например, если не поспать, то персонаж будет видеть галлюцинации. Кроме сюжетных заданий, геймер сможет атаковать территорию противника и собирать артефакты.

"И это в такое время!": Журналиста на Украине возмутил русский язык в S.T.A.L.K.E.R. 2

"И это в такое время!": Журналиста на Украине возмутил русский язык в S.T.A.L.K.E.R. 2

Что касается графики, то S.T.A.L.K.E.R. 2 использует новейшие технологии Unreal Engine 5 под названием Nanite и Lumen, это обеспечит небывалую детализацию с минимизацией нагрузки на видеокарту и глобальное освещение. Кроме того, разработчики отметили, что главное преимущество игры — нелинейность сюжета. Выбор фракции повлияет на концовку, из-за чего геймеры смогут проходить игру несколько раз.

Ещё в прошлом году сообщалось, что игра не выйдет на PlayStation 4. Отмечалось, что на старте продаж шутер будет доступен только на игровых платформах Microsoft — PC и Xbox.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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