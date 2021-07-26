"И это в такое время!": Журналиста на Украине возмутил русский язык в S.T.A.L.K.E.R. 2

Автор статьи сетует, что разработчики всячески игнорируют местные СМИ, а также не выражают своей позиции относительно болезненных для жителей Незалежной тем.