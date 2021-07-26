"И это в такое время!": Журналиста на Украине возмутил русский язык в S.T.A.L.K.E.R. 2
Автор статьи сетует, что разработчики всячески игнорируют местные СМИ, а также не выражают своей позиции относительно болезненных для жителей Незалежной тем.
Фото © Сайт S.T.A.L.K.E.R. 2
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 демонстрируют неуважение и вовсе не испытывают гордости за украинское происхождение игры, заявил журналист из Незалежной Сергей Коршунов. Он возмущён тем, что создатели шутера публикуют трейлеры на русском языке и игнорируют местные СМИ.
"По крайней мере, так выглядят их действия со стороны. Начиная с русскоязычного трейлера на международной выставке E3, неправильного написания подзаголовка Chernobyl, заявления Моргенштерна о том, что он будет тестировать игру, и заканчивая полным нежеланием авторов общаться с украинской прессой", — написал Коршунов в статье для УНИАН.
Журналист возмущается тем, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не стали официально комментировать слухи о привлечении объявленного нацугрозой Украины рэпера Моргенштерна, размещением "еле заметной надписи" — отрывка из поэмы Тараса Шевченко — в противовес трейлеру на русском и подзаголовку Heart of Chernobyl с русской транслитерацией названия города. "И это в такое время!" — сетует Коршунов.
"Разумеется, никто не говорит о том, что персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2 должны носить вышиванки и распевать под гитару у костра украинский гимн. Но хотя бы можно чётко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем", — заключил Коршунов.
Ранее Лайф писал, что украинцев возмутило "русское" название игры S.T.A.L.K.E.R. 2. На волне негодования они запустили хештег в "Твиттере" #ChornobylnotChernobyl с требованием переименовать шутер.
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