Тихановская не получила в США чётких обещаний насчёт санкций против Белоруссии
Тем не менее лидер оппозиции надеется, что реакция Вашингтона на переговоры с ней всё же последует.
Скриншот видео © Twitter / Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встрече с диаспорой в Нью-Йорке заявила, что не может что-либо чётко обещать насчёт санкций США против Минска, но надеется, что по итогам переговоров Вашингтон даст реакцию позже.
"Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу, ничего не обещаю, но очень надеюсь", — передаёт ТАСС слова Тихановской.
Тихановская рассказала, что на переговорах уверяла — не смотря на отсутствие громких акций протеста, оппозиция якобы действует. Однако, на таких встречах "сложно получить какие-либо обещания", посетовала она. На набережной Гудзона на Манхэттене собрались сотни человек с флагами и оппозиционной символикой.
Ранее Лайф писал, что WSJ рассказала о вероятном введении США новых санкций против Белоруссии. В администрации американского президента пока не называют какие-либо конкретные сроки введения ограничительных мер.
Напомним, что руководство Госдепа США встретилось с Тихановской в Вашингтоне. Лидер белорусской оппозиции находится с визитом в США с 18 июля. Тем временем, в Белом доме заявили о продолжении санкций против Минска. Кроме того, там отметили, что требование администрации президента США Джо Байдена о международном расследовании инцидента с самолётом компании Ryanair актуально и сегодня.
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