Тихановская не получила в США чётких обещаний насчёт санкций против Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встрече с диаспорой в Нью-Йорке заявила, что не может что-либо чётко обещать насчёт санкций США против Минска, но надеется, что по итогам переговоров Вашингтон даст реакцию позже.

"Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу, ничего не обещаю, но очень надеюсь", — передаёт ТАСС слова Тихановской.

Тихановская рассказала, что на переговорах уверяла — не смотря на отсутствие громких акций протеста, оппозиция якобы действует. Однако, на таких встречах "сложно получить какие-либо обещания", посетовала она. На набережной Гудзона на Манхэттене собрались сотни человек с флагами и оппозиционной символикой.

Ранее Лайф писал, что WSJ рассказала о вероятном введении США новых санкций против Белоруссии. В администрации американского президента пока не называют какие-либо конкретные сроки введения ограничительных мер.