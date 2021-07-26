В Госдуму внесли новый законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам
Такие начисления были приостановлены в 2016 году. Инициатор закона считает, что это негативно сказалось на уровне жизни некоторых пожилых граждан.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий с 1 января 2022 года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он в своём Telegram-канале опубликовал текст проекта.
Предлагается, что будет признана утратившей силу статья от 2016 года об отмене индексации суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам.
"Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряжённости", — говорится в пояснительной записке.
Напомним, с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако в обществе часто звучат призывы к возвращению индексации. Так, в июне об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков. Он отметил, что нужно "устранить допущенную несправедливость", вернуть недоплаченное и исключить ограничение по баллам.
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