СМИ узнали о проработке правительством вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам

Главы Минфина, Минтруда и Минэкономразвития Антон Силуанов, Антон Котяков и Михаил Решетников займутся проработкой вопроса о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) при Правительстве РФ.

"Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", — говорится в сообщении.

По словам инсайдера, министерства совместно с социальными партнёрами оценят вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории граждан. Отмечается, что решение пока не принято.