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СМИ узнали о проработке правительством вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам

Этим вопросом займутся Минфин, Минтруд и Минэкономразвития. Речь идёт о бюджете на следующий год.

23 июля, 01:22

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Главы Минфина, Минтруда и Минэкономразвития Антон Силуанов, Антон Котяков и Михаил Решетников займутся проработкой вопроса о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) при Правительстве РФ.

"Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", — говорится в сообщении.

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По словам инсайдера, министерства совместно с социальными партнёрами оценят вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории граждан. Отмечается, что решение пока не принято.

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Напомним, с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако в обществе часто звучат призывы к возвращению индексации. Так, в июне об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков. Он отметил, что нужно "устранить допущенную несправедливость", вернуть недоплаченное и исключить ограничение по баллам.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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