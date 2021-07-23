СМИ узнали о проработке правительством вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам
Этим вопросом займутся Минфин, Минтруд и Минэкономразвития. Речь идёт о бюджете на следующий год.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Главы Минфина, Минтруда и Минэкономразвития Антон Силуанов, Антон Котяков и Михаил Решетников займутся проработкой вопроса о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) при Правительстве РФ.
"Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", — говорится в сообщении.
По словам инсайдера, министерства совместно с социальными партнёрами оценят вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории граждан. Отмечается, что решение пока не принято.
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Напомним, с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако в обществе часто звучат призывы к возвращению индексации. Так, в июне об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков. Он отметил, что нужно "устранить допущенную несправедливость", вернуть недоплаченное и исключить ограничение по баллам.
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