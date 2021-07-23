Директор ЦРУ усомнился в способности России повлиять на хакеров
Бёрнс напомнил, что Вашингтон намерен принять ответные меры в течение "шести или двенадцати месяцев" в случае бездействия Москвы.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс усомнился в способности России пресечь атаки хакеров на американские компании и объекты.
По словам главы разведывательного ведомства, на встрече в Женеве президент США Джо Байден попросил президента РФ Владимира Путина пресечь деятельность хакеров, пусть даже "не связанных с государством". Однако после встречи киберпреступники из группировки REvil атаковали американскую компанию Kaseya, которой приписывают связи с РФ.
"Такая исходная позиция заставляет сомневаться в способности их правительства принять необходимые меры по этому вопросу", — сказал Бёрнс в интервью радиостанции NPR (Национальное общественное радио США), назвав ситуацию "серьёзным испытанием" для российского руководства.
Глава ЦРУ добавил, что на основании заявления Байдена Вашингтон примет ответные меры в течение "шести или двенадцати месяцев" в случае бездействия Москвы.
Напомним, кибератака на международную компанию Kaseya, которая производит программное обеспечение, произошла в начале июля. Американские СМИ по традиции обвинили в ней "российских хакеров". А ранее, в начале мая, стало известно о кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Вскоре компания восстановила свою деятельность, в атаке на неё также заподозрили "российских хакеров".
Россия неоднократно отвергала обвинения США в причастности к кибератакам. Так, президент РФ Владимир Путин назвал фарсом подобные заявления Вашингтона и подчеркнул, что Москва ни разу не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.
Комментариев: 0