Директор ЦРУ усомнился в способности России повлиять на хакеров

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс усомнился в способности России пресечь атаки хакеров на американские компании и объекты.

По словам главы разведывательного ведомства, на встрече в Женеве президент США Джо Байден попросил президента РФ Владимира Путина пресечь деятельность хакеров, пусть даже "не связанных с государством". Однако после встречи киберпреступники из группировки REvil атаковали американскую компанию Kaseya, которой приписывают связи с РФ.

"Такая исходная позиция заставляет сомневаться в способности их правительства принять необходимые меры по этому вопросу", — сказал Бёрнс в интервью радиостанции NPR (Национальное общественное радио США), назвав ситуацию "серьёзным испытанием" для российского руководства.

Глава ЦРУ добавил, что на основании заявления Байдена Вашингтон примет ответные меры в течение "шести или двенадцати месяцев" в случае бездействия Москвы.

Напомним, кибератака на международную компанию Kaseya, которая производит программное обеспечение, произошла в начале июля. Американские СМИ по традиции обвинили в ней "российских хакеров". А ранее, в начале мая, стало известно о кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Вскоре компания восстановила свою деятельность, в атаке на неё также заподозрили "российских хакеров".