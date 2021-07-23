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Глава ЦРУ Бёрнс заявил, что Россия может быть ответственна за "гаванский синдром"

По его словам, с 2016 года было зафиксировано около 200 подобных инцидентов среди госслужащих США.

23 июля, 00:16
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс заявил, что Россия может быть причастна к необъяснимым случаям ухудшения здоровья американских дипломатов, известным под названием "гаванский синдром". Вместе с тем он отметил, что пока нет данных, позволяющих делать какие-либо конкретные выводы.

"Может быть, так (Россия ответственна. — Прим. Лайфа). Но, если честно, я не могу предполагать. Пока мы не сможем прийти к более конкретным выводам о том, кто это мог быть. Но я полон решимости дойти до сути вопроса о том, что и кто является причиной", — сказал Бёрнс в интервью радиостанции NPR (Национальное общественное радио США).

В подозреваемых по-прежнему Россия: В США рассказали о расследовании "атак направленной энергией"

В подозреваемых по-прежнему Россия: В США рассказали о расследовании "атак направленной энергией"

По словам директора ЦРУ, происшествия, случившиеся с американскими сотрудниками, реальны и серьёзны. Он уточнил, что с 2016 года было зафиксировано около 200 подобных инцидентов. Бёрнс напомнил, что, по мнению учёных, "гаванский синдром" возникает в связи с действием направленной энергии.

"Таким образом, сужается число потенциальных подозреваемых, которые могли бы использовать это", — заключил глава ЦРУ.

СМИ: В атаках "направленной энергией" на разведчиков США заподозрили Россию

СМИ: В атаках "направленной энергией" на разведчиков США заподозрили Россию

О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018 году сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе, и в связи с этим их вернули на родину. В Пекине также заявили, что не располагают информацией, подтверждающей подобное.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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