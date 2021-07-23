Глава ЦРУ Бёрнс заявил, что Россия может быть ответственна за "гаванский синдром"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс заявил, что Россия может быть причастна к необъяснимым случаям ухудшения здоровья американских дипломатов, известным под названием "гаванский синдром". Вместе с тем он отметил, что пока нет данных, позволяющих делать какие-либо конкретные выводы.

"Может быть, так (Россия ответственна. — Прим. Лайфа). Но, если честно, я не могу предполагать. Пока мы не сможем прийти к более конкретным выводам о том, кто это мог быть. Но я полон решимости дойти до сути вопроса о том, что и кто является причиной", — сказал Бёрнс в интервью радиостанции NPR (Национальное общественное радио США).

По словам директора ЦРУ, происшествия, случившиеся с американскими сотрудниками, реальны и серьёзны. Он уточнил, что с 2016 года было зафиксировано около 200 подобных инцидентов. Бёрнс напомнил, что, по мнению учёных, "гаванский синдром" возникает в связи с действием направленной энергии.

"Таким образом, сужается число потенциальных подозреваемых, которые могли бы использовать это", — заключил глава ЦРУ.