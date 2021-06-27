Спецкомитет сената по разведке США считает Россию главной подозреваемой в организации нескольких загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые якобы могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с применением "направленной энергии". Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что случаи нападения "направленной энергией" в последнее время обнаружены "уже и в США". Эксперты же замечают, что это могло быть воздействие приборов с микроволновым излучением или других. На фоне новых этапов расследования нужно убедиться, что "всё понято правильно", цитирует газета представителя вашингтонской администрации. Он не приводит доказательств приписываемой Москве вины в совершении такого рода атак. Американская общественность просит новую администрацию "разобраться до конца", что происходит, поскольку при Байдене хоть и была создана консолидированная группа из военных, разведчиков, медиков и других специалистов, но внятного ответа до сих пор нет, а "атаки продолжаются".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что в США расследуют два факта странного резкого ухудшения состояния людей. Предположительно, идёт речь об атаках с использованием технологии "направленной энергии". Случаи якобы имели место в ноябре 2020 года рядом с Белым домом и в 2019 году в штате Вирджиния. Отмечалось, что пока не ясно, связаны ли эти инциденты с похожими, которые имели место за границей, в том числе так называемым гаванским синдромом среди дипломатов США на Кубе.