Несколько секунд сомневался: Момент угона автомобиля ДПС в Москве попал на видео
Пьяный житель Калуги на машине спецбатальона отправился в сторону МКАД, но его быстро поймали.
Момент угона автомобиля ДПС в Москве попал на видео. Видео © LiFE
В центре Москвы камера видеонаблюдения сняла, как пьяный мужчина устроил угон автомобиля дорожно-патрульной службы. Инцидент произошёл на улице Воздвиженке. На публикуемых Лайфом кадрах видно, что мужчина, заприметив незакрытую машину, подбирался к ней постепенно, будто сомневаясь или присматриваясь, как на него реагирует полицейский. Тот в это время переключал светофор и не успел заметить дерзкого угонщика.
Как мы рассказывали, догнали "смельчака" на Минском шоссе. Угнанный автомобиль заблокировали на дороге, достали оттуда дерзкого угонщика и отвезли в отделение полиции. Оказалось, это житель Калуги Олег Р. 1985 года рождения. По факту угона проводится доследственная проверка.
А ранее американец угнал грузовик, въехал на нём в здание и застрелил двух человек. Полиция быстро прибыла на место преступления, завязалась перестрелка, преступник был убит.
Комментариев: 0