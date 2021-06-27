В центре Москвы камера видеонаблюдения сняла, как пьяный мужчина устроил угон автомобиля дорожно-патрульной службы. Инцидент произошёл на улице Воздвиженке. На публикуемых Лайфом кадрах видно, что мужчина, заприметив незакрытую машину, подбирался к ней постепенно, будто сомневаясь или присматриваясь, как на него реагирует полицейский. Тот в это время переключал светофор и не успел заметить дерзкого угонщика.