В Москве пьяный смельчак угнал автомобиль первого спецбатальона ДПС
Предприимчивый мужчина улучил момент, когда полицейский вышел из машины, чтобы переключить светофор. Угонщика поймали и сейчас везут в отделение.
Фото © LIFE
В Москве задержали пьяного смельчака, угнавшего автомобиль ДПС. Видео © LIFE
Московская полиция задержала мужчину, который угнал автомобиль ДПС в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
"Сегодня в центральной части города неизвестный, воспользовавшись тем, что служебная машина ДПС была не закрыта, завладел ей и скрылся в сторону МКАД. Сотрудники полиции оперативно задержали правонарушителя", — говорится в сообщении.
Фото © LIFE
По данным источника Лайфа, угонщиком оказался житель Калуги Олег Р. 1985 года рождения. Как уточнил наш собеседник, инцидент произошёл на улице Воздвиженка. Предприимчивый россиянин, воспользовавшись моментом, когда инспектор ДПС вышел из машины и отправился переключать светофор, запрыгнул в служебное авто и уехал. Догнали смельчака на Минском шоссе. Отмечается, что мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его везут в отделение полиции.
Фото © Соцсети
Тем временем в столичном главке МВД РФ сообщили, что по факту угона служебного автомобиля в настоящий момент проводится доследственная проверка.
А ранее американец угнал грузовик, въехал на нём в здание и застрелил двух человек. Полиция быстро прибыла на место преступления, завязалась перестрелка, и преступник был убит.
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