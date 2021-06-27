В Москве пьяный смельчак угнал автомобиль первого спецбатальона ДПС

В Москве задержали пьяного смельчака, угнавшего автомобиль ДПС. Видео © LIFE

Московская полиция задержала мужчину, который угнал автомобиль ДПС в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

"Сегодня в центральной части города неизвестный, воспользовавшись тем, что служебная машина ДПС была не закрыта, завладел ей и скрылся в сторону МКАД. Сотрудники полиции оперативно задержали правонарушителя", — говорится в сообщении.

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По данным источника Лайфа, угонщиком оказался житель Калуги Олег Р. 1985 года рождения. Как уточнил наш собеседник, инцидент произошёл на улице Воздвиженка. Предприимчивый россиянин, воспользовавшись моментом, когда инспектор ДПС вышел из машины и отправился переключать светофор, запрыгнул в служебное авто и уехал. Догнали смельчака на Минском шоссе. Отмечается, что мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его везут в отделение полиции.

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Тем временем в столичном главке МВД РФ сообщили, что по факту угона служебного автомобиля в настоящий момент проводится доследственная проверка.