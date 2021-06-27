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В Twitter появились две платные функции

Как заявили в компании, новшества должны "привлечь внимание ведущих диалоги в "Твиттере" людей и помочь им зарабатывать деньги".

27 июня, 16:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Социальная сеть Twitter представила две новые платные функции — Super Follows и Ticketed Spaces. Об этом сообщает Techcrunch.

По данным издания, Super Follows — платная подписка на аккаунты, предоставляющая доступ к некому закрытому контенту. Уточняется, что у сервиса будет три ценовые категории — $2,99, $4,99 и $9,99 в месяц. Правом оформить такую подписку будут обладать пользователи старше 18 лет, имеющие не менее 10 тысяч подписчиков и не менее 25 твитов за последние 30 дней. А Ticketed Spaces — это голосовые комнаты, куда юзеры могут приобрести "билет". При этом цену на него будет устанавливать непосредственно автор — она будет варьироваться от одного до 999 долларов.

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"Наша цель — привлечь внимание людей, ведущих диалоги в Twitter, и помочь им зарабатывать деньги", — заявил старший менеджер компании по продукту Эстер Кроуфорд.

Ранее мы писали, что в Twitter появилась функция, с помощью которой можно оставлять "чаевые" любимым авторам. Пока это новшество доступно только англоязычным пользователям iOS и Android.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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