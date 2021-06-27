В Twitter появились две платные функции
Как заявили в компании, новшества должны "привлечь внимание ведущих диалоги в "Твиттере" людей и помочь им зарабатывать деньги".
Фото © Pixabay
Социальная сеть Twitter представила две новые платные функции — Super Follows и Ticketed Spaces. Об этом сообщает Techcrunch.
По данным издания, Super Follows — платная подписка на аккаунты, предоставляющая доступ к некому закрытому контенту. Уточняется, что у сервиса будет три ценовые категории — $2,99, $4,99 и $9,99 в месяц. Правом оформить такую подписку будут обладать пользователи старше 18 лет, имеющие не менее 10 тысяч подписчиков и не менее 25 твитов за последние 30 дней. А Ticketed Spaces — это голосовые комнаты, куда юзеры могут приобрести "билет". При этом цену на него будет устанавливать непосредственно автор — она будет варьироваться от одного до 999 долларов.
"Наша цель — привлечь внимание людей, ведущих диалоги в Twitter, и помочь им зарабатывать деньги", — заявил старший менеджер компании по продукту Эстер Кроуфорд.
Ранее мы писали, что в Twitter появилась функция, с помощью которой можно оставлять "чаевые" любимым авторам. Пока это новшество доступно только англоязычным пользователям iOS и Android.
Лента новостей
Смертельно опасен, но знаком: В центре Гамалеи рассказали о выявленном в Индии вирусе "нипах"
сегодня в 15:59
Захарова процитировала Крылова, комментируя заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице
сегодня в 15:45
Рука просто закаменела: Анита Цой рассказала о неожиданных последствиях коронавируса
сегодня в 15:26
Комментариев: 0