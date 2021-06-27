В Twitter появились две платные функции

По данным издания, Super Follows — платная подписка на аккаунты, предоставляющая доступ к некому закрытому контенту. Уточняется, что у сервиса будет три ценовые категории — $2,99, $4,99 и $9,99 в месяц. Правом оформить такую подписку будут обладать пользователи старше 18 лет, имеющие не менее 10 тысяч подписчиков и не менее 25 твитов за последние 30 дней. А Ticketed Spaces — это голосовые комнаты, куда юзеры могут приобрести "билет". При этом цену на него будет устанавливать непосредственно автор — она будет варьироваться от одного до 999 долларов.