Умерший на матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) игрок потерял сознание прямо на поле, а скорая приехала к месту трагедии только через 15 минут. Об этом Sport24 рассказал очевидец событий.

По его словам, на поле футболист рухнул буквально через пять минут после начала матча. При этом до этого он лишь один раз пробил мимо и не принимал участия в каком-либо эпизоде.

"Мы сразу же подбежали, и один из моих товарищей достал запавший язык и положил Макса так, чтобы он не западал. Я в это время оглядел поле на наличие медработников, предусмотренных по регламенту ЛФЛ. Их не оказалось — я сразу же вызвал скорую помощь", — отметил собеседник издания.

По его словам, первая машина скорой помощи подъехала через 15 минут, затем — ещё одна, после этого — автомобиль реанимации. Он также прокомментировал заявление президента ЛФЛ о том, что первую помощь умершему игроку оказывали медработники.

"Либо это наглая попытка спасти репутацию, либо человек витает в облаках. Потому что у него получается, что на матче были медработники, а на деле — Максим умирал на руках у моего друга", — добавил очевидец событий.