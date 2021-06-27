Американская теннисистка Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио
Всего на её счету четыре золотые медали на Играх, а также более 70 титулов WTA.
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Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что пропустит ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает Reuters.
"Да, на самом деле я не в составе олимпийской команды. Не то чтобы я знала об этом, но если так, то меня и не должно быть в нем", — заявила Уильямс.
Отметим, что на счету Серены Уильямс четыре золота Олимпийских игр, три из которых удалось взять в парном разряде. Кроме того, она становилась победительницей более 70 турниров под эгидой WTA.
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