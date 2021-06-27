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Американская теннисистка Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио

Всего на её счету четыре золотые медали на Играх, а также более 70 титулов WTA.

27 июня, 12:19
<p>Фото © Getty Images/Tim Clayton/Corbis</p>

Фото © Getty Images/Tim Clayton/Corbis

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что пропустит ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает Reuters.

"Да, на самом деле я не в составе олимпийской команды. Не то чтобы я знала об этом, но если так, то меня и не должно быть в нем", — заявила Уильямс.

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Отметим, что на счету Серены Уильямс четыре золота Олимпийских игр, три из которых удалось взять в парном разряде. Кроме того, она становилась победительницей более 70 турниров под эгидой WTA.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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