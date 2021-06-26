НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир на травяном покрытии

На следующей неделе россиянин стартует на Уимблдоне. В первом круге его ждёт встреча с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

26 июня, 15:13
<p>Фото © Twitter / АТР</p>

Фото © Twitter / АТР

Вторая ракетка мира — россиянин Даниил Медведев — в финале турнира на Мальорке разгромил американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Соревнования проходили на травяном покрытии.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. За это время Медведев исполнил десять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом россиянин реализовал три брейк-пойнта из четырёх, а соперник ни разу не взял его подачу.

Ранее Медведев последовательно одолел француза Корантена Муте (6:4, 6:2), норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:1) и Пабло Карреньо Бусту из Испании (3:6, 6:3, 6:2).

Определились соперники российских теннисистов на Уимблдоне

Определились соперники российских теннисистов на Уимблдоне

Россиянин впервые в карьере победил на турнире, проходившем на травяном покрытии. Всего на счету 25-летнего спортсмена стало 11 титулов.

На следующей неделе первая ракетка России стартует на Уимблдоне. В первом круге его ждёт встреча с Яном-Леннардом Штруффом из Германии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пилот Red Bull Ферстаппен второй раз подряд выиграл квалификацию в "Формуле-1"

сегодня в 14:17

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира на травяном покрытии

вчера в 16:09

"Я бы на его месте сама ушла": Татьяна Тарасова раскритиковала Черчесова после провала на Евро-2020

сегодня в 13:51

В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре в воскресенье

сегодня в 15:43

В Ленобласти впервые за десять лет устроили заплыв на резиновых надувных куклах

сегодня в 15:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1