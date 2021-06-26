Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир на травяном покрытии

Вторая ракетка мира — россиянин Даниил Медведев — в финале турнира на Мальорке разгромил американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Соревнования проходили на травяном покрытии.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. За это время Медведев исполнил десять эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом россиянин реализовал три брейк-пойнта из четырёх, а соперник ни разу не взял его подачу.

Ранее Медведев последовательно одолел француза Корантена Муте (6:4, 6:2), норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:1) и Пабло Карреньо Бусту из Испании (3:6, 6:3, 6:2).

Россиянин впервые в карьере победил на турнире, проходившем на травяном покрытии. Всего на счету 25-летнего спортсмена стало 11 титулов.