"Я бы на его месте сама ушла": Татьяна Тарасова раскритиковала Черчесова после провала на Евро-2020
На следующей неделе 57-летний специалист выступит с докладом на заседании технического комитета РФС.
Станислав Черчесов. Фото © ТАСС / EPA
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что на месте наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова ушла бы в отставку после провала на Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС.
"Я бы на его месте уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший", — отметила Тарасова.
Сборная России в трёх матчах группового этапа чемпионата Европы обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира.
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После вылета с турнира Черчесов заявил, что в решающем матче с Данией сборная выполнила план на игру.
"Есть теоретический план, который мы выдержали. Мне надо ещё посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры как бы к игре", — сказал тренер.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Черчесов не намерен уходить в отставку со своего поста после неудачи на Евро-2020. По данным издания, тренер попрощался с футболистами на подмосковной базе в Новогорске и сообщил, что ждёт встречи с ними уже в сентябре, когда возобновится отборочный турнир ЧМ-2022.
Поражение от датской команды стало для Черчесова двадцатым у руля сборной России в 57 матчах. По этому показателю он лидирует среди всех наставников команды за всю историю.
Во вторник, 29 июня, Черчесов выступит с докладом на заседании технического комитета РФС. После его окончания наставник прокомментирует для журналистов выступление сборной на чемпионате Европы. Позднее РФС проведёт внеочередной исполком, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.
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