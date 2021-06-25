Черчесов выступит с докладом на заседании технического комитета РФС
Ожидается, что по окончании заседания наставник прокомментирует для журналистов выступление сборной на чемпионате Европы.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во вторник, 29 июня, выступит с докладом на заседании технического комитета РФС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя комитета, первого вице-президента РФС Никиту Симоняна.
"На 29 июня запланировано очередное заседание технического комитета РФС. Основной вопрос заседания — итоги выступления сборной России на Евро-2020. Заслушаем доклад главного тренера команды Станислава Черчесова, обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной", — сказал Симонян.
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По его словам, подобные заседания регулярно проводятся по окончании крупных международных турниров.
"После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы", — подчеркнул вице-президент РФС.
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Российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира.
В ближайшее время РФС проведёт внеочередной исполком, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.
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