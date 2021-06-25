Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу Владлена Бобровникова заявила, что возмутилась зарплатами футболистов сборной России не из зависти. Об этом она написала в блоге на Sports.ru.

"Сразу скажу — это не зависть. Это эмоции по горячим следам: мы сейчас на сборе в Сочи, вечером посмотрели игру с Данией (1:4), ушли спать расстроенные. С утра в пабликах и СМИ поднимались больные темы — сколько получают игроки, сколько — тренеры и так далее. Мой инстаграм кишил: Дзюба получает столько, Зобнин — столько, и я всё это листаю", — отметила спортсменка.

33-летняя гандболистка заявила, что уважает чужой успех и не привыкла считать чужие деньги.

"Но ещё я понимаю, что проигрывать можно по-разному. Можно не выиграть, но показать характер — рубиться, грызть землю, ворота. Я не эксперт в футболе, но понимаю спортивные моменты — где есть борьба, а где нет", — резюмировала Бобровникова.

После вылета сборной России с чемпионата Европы гандболистка в своём инстаграме выразила возмущение размером зарплат футболистов национальной команды.

"Пошла после допинг-теста на завтрак. Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов. И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами! Чтоб вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прям просится), сколько человек за месяц", — написала спортсменка.