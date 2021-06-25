Фан-зона Евро-2020 в "Лужниках" возобновит работу, но попасть в неё смогут только болельщики с QR-кодом

Также для прохода на территорию необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Отмечается, что обозначенные меры помогут предотвратить распространение вируса на территории зоны публичного просмотра матчей.