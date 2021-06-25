НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фан-зона Евро-2020 в "Лужниках" возобновит работу, но попасть в неё смогут только болельщики с QR-кодом

Также для прохода на территорию необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Отмечается, что обозначенные меры помогут предотвратить распространение вируса на территории зоны публичного просмотра матчей.

25 июня, 11:18
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Фан-зона публичного просмотра матчей Евро-2020 в "Лужниках" снова будет принимать болельщиков с 26 июня. Однако попасть туда смогут только вакцинированные, переболевшие или имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус фанаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента спорта.

"С 26 июня зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 в "Лужниках" возобновит работу. С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Москве попасть в зону смогут только те болельщики, у которых есть защита от CoViD-19. Это значит, что они либо прошли вакцинацию, либо имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прихода в зону болельщиков, или переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев", — сообщил собеседник агентства.

С 28 июня все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим

С 28 июня все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим

В пресс-службе отметили, что наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно с помощью электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.Инфо, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.стопкоронавирус", а также в регистратуре городской поликлиники. Кроме того, чтобы попасть на территорию фан-зоны, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Как подчеркнул собеседник агентства, обозначенные меры помогут предотвратить распространение вируса на территории зоны публичного просмотра матчей чемпионата Евро-2020 и в то же время позволят болельщикам, которые защитили себя от коронавируса, посмотреть игры на свежем воздухе.

Беглов призвал относиться к нарушителям ковидных мер с "нулевой толерантностью"

Беглов призвал относиться к нарушителям ковидных мер с "нулевой толерантностью"

Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе. А с 22 июня в Москве введены ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Они распространяются в том числе и на те шоу, которые проводятся на открытом воздухе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Инвитро" приостановила тестирования на антитела к CoViD-19 из-за дефицита реагентов

сегодня в 12:21

Роспотребнадзор предложил пускать на краснодарские курорты переболевших ковидом

сегодня в 11:56

Когда солнце нанесло удар: Спасатель перечислила запрещённые методы борьбы с перегревом

сегодня в 12:28

В СК Белоруссии объяснили, почему Сапегу и Протасевича отправили под домашний арест

сегодня в 12:41

Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Думу

сегодня в 12:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1