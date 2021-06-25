Фан-зона Евро-2020 в "Лужниках" возобновит работу, но попасть в неё смогут только болельщики с QR-кодом
Также для прохода на территорию необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Отмечается, что обозначенные меры помогут предотвратить распространение вируса на территории зоны публичного просмотра матчей.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Фан-зона публичного просмотра матчей Евро-2020 в "Лужниках" снова будет принимать болельщиков с 26 июня. Однако попасть туда смогут только вакцинированные, переболевшие или имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус фанаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента спорта.
"С 26 июня зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 в "Лужниках" возобновит работу. С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Москве попасть в зону смогут только те болельщики, у которых есть защита от CoViD-19. Это значит, что они либо прошли вакцинацию, либо имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прихода в зону болельщиков, или переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев", — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно с помощью электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.Инфо, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.стопкоронавирус", а также в регистратуре городской поликлиники. Кроме того, чтобы попасть на территорию фан-зоны, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Как подчеркнул собеседник агентства, обозначенные меры помогут предотвратить распространение вируса на территории зоны публичного просмотра матчей чемпионата Евро-2020 и в то же время позволят болельщикам, которые защитили себя от коронавируса, посмотреть игры на свежем воздухе.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе. А с 22 июня в Москве введены ограничения на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Они распространяются в том числе и на те шоу, которые проводятся на открытом воздухе.
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