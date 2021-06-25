Беглов призвал относиться к нарушителям ковидных мер с "нулевой толерантностью"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что нужно относиться с "нулевой толерантностью" к тем, кто нарушает противокоронавирусные меры.

"Даже если ты соблюдаешь все правила, а кто-то не соблюдает эти правила, он тебя заразит просто-напросто, дальше идёт цепочка. <...> Мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, не только вред для своих близких и окружающих, это вообще-то ещё и нагрузка на здравоохранение", — отметил глава города в эфире телеканала "78".

Губернатор добавил, что "сегодня врачи вкалывают по 18 часов, а кто-то гуляет, не соблюдая элементарных правил". Также Беглов поблагодарил тех, кто вакцинировался, потому что "нет другого пути, кроме как получить коллективный иммунитет".

"Мы должны ответственно относиться к себе, к окружающим, к медицинским работникам. Койки не бесконечны", — подчеркнул глава Северной столицы.

Также Беглов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге не связан с приездом иностранных болельщиков на чемпионат Европы по футболу. Он напомнил, что в город прибыло не так много зарубежных фанатов.

"Но правило какое? В аэропорту должен предъявить справку. Возьмём ту же самую фан-зону — там тоже соответствующие требования. Если бы все мероприятия наши проходили с таким строгим соблюдением правил, то мы бы жили сегодня в нормальных условиях. Поэтому футбол здесь не виноват", — отметил глава региона.

По словам Беглова, рост заболеваемости связан с появлением нового, более агрессивного штамма вируса.

По последним данным, в Петербурге выявили 461 701 случай CoViD-19. Выздоровело 434 811 человек, умерло 15 695 пациентов. За последние сутки зафиксировано 1143 заражения.