Беглов призвал относиться к нарушителям ковидных мер с "нулевой толерантностью"
Губернатор отметил, что "сегодня врачи вкалывают по 18 часов, а кто-то гуляет, не соблюдая элементарных правил".
Фото © Instagram / beglov_official
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что нужно относиться с "нулевой толерантностью" к тем, кто нарушает противокоронавирусные меры.
"Даже если ты соблюдаешь все правила, а кто-то не соблюдает эти правила, он тебя заразит просто-напросто, дальше идёт цепочка. <...> Мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, не только вред для своих близких и окружающих, это вообще-то ещё и нагрузка на здравоохранение", — отметил глава города в эфире телеканала "78".
Губернатор добавил, что "сегодня врачи вкалывают по 18 часов, а кто-то гуляет, не соблюдая элементарных правил". Также Беглов поблагодарил тех, кто вакцинировался, потому что "нет другого пути, кроме как получить коллективный иммунитет".
"Мы должны ответственно относиться к себе, к окружающим, к медицинским работникам. Койки не бесконечны", — подчеркнул глава Северной столицы.
Также Беглов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге не связан с приездом иностранных болельщиков на чемпионат Европы по футболу. Он напомнил, что в город прибыло не так много зарубежных фанатов.
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"Но правило какое? В аэропорту должен предъявить справку. Возьмём ту же самую фан-зону — там тоже соответствующие требования. Если бы все мероприятия наши проходили с таким строгим соблюдением правил, то мы бы жили сегодня в нормальных условиях. Поэтому футбол здесь не виноват", — отметил глава региона.
По словам Беглова, рост заболеваемости связан с появлением нового, более агрессивного штамма вируса.
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По последним данным, в Петербурге выявили 461 701 случай CoViD-19. Выздоровело 434 811 человек, умерло 15 695 пациентов. За последние сутки зафиксировано 1143 заражения.
Ранее власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию для 65% персонала госпредприятий. Соответствующее распоряжение должно быть выполнено до 15 августа текущего года. Кроме того, вузам города рекомендовано провести мероприятия, чтобы призвать студентов сделать прививки.
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