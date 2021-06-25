Премьер Бельгии признал, что ЕС не может ограничить отношения с Россией санкциями
Александр Де Кро уверен, что в какой-то момент придётся сесть с РФ за стол переговоров.
Фото © Instagram / alexanderdecroo
Евросоюз и Россия должны сесть за стол переговоров, ограничиться в отношениях с РФ санкциями и высылкой дипломатов невозможно. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.
"Мы не можем ограничить наши отношения и подход к России одними санкциями и высылками дипломатов. Однажды придётся сесть за стол переговоров", — сказал политик.
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Напомним, ранее Евросоюз отказался от предложения канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого в ЕС решили поручить главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить варианты новых санкций против России в ответ "на любую будущую вредоносную деятельность Москвы".
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