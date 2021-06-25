Премьер Бельгии признал, что ЕС не может ограничить отношения с Россией санкциями

Евросоюз и Россия должны сесть за стол переговоров, ограничиться в отношениях с РФ санкциями и высылкой дипломатов невозможно. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.