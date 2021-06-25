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Евросоюз отказался от предложения Меркель и Макрона провести встречу с Путиным

Ранее в Берлине и Париже заявили о необходимости взаимодействия с Москвой по ряду вопросов, где интересы пересекаются.

25 июня, 00:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отказались от предложения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу ЕС, на саммите будут рассматриваться инициативы государств по выстраиванию дальнейших отношений с РФ.

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Напомним, ранее авторитетные западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также Меркель открыто призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Путиным. В Кремле положительно оценили эту инициативу.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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