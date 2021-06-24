В Госдуме сочли идею пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС плохим сигналом для Киева

Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами — хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева, заявила в своём телеграм-канале депутат Госдумы Елена Панина.

"Фактически речь идёт о возврате к формату встреч на высшем уровне Россия – ЕС. Эти саммиты перестали проводиться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году из-за курса Запада, направленного на изоляцию России", — написала Панина, подчеркнув, что инициатива поддержана Парижем и уже озвучена послами ФРГ и Франции на заседании Комитета постоянных представителей ЕС.