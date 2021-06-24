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В Госдуме сочли идею пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС плохим сигналом для Киева

По словам депутата ГД Елены Паниной, данное предложение европейских коллег показывает, что отношения с РФ для ЕС имеют приоритет перед отношениями с Украиной.

24 июня, 20:52

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами — хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева, заявила в своём телеграм-канале депутат Госдумы Елена Панина.

"Фактически речь идёт о возврате к формату встреч на высшем уровне Россия – ЕС. Эти саммиты перестали проводиться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году из-за курса Запада, направленного на изоляцию России", — написала Панина, подчеркнув, что инициатива поддержана Парижем и уже озвучена послами ФРГ и Франции на заседании Комитета постоянных представителей ЕС.

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По словам депутата, решение европейских коллег пригласить Путина на встречу показывает, что отношения с Россией для Евросоюза имеют приоритет перед отношениями с Украиной, с Москвой вынуждены считаться. Парламентарий заключила, что Россия не поддалась давлению, когда её с весны 2014 года просто "проверяли на слабо".

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Напомним, ранее авторитетные западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также Меркель открыто призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Путиным. В Кремле положительно оценили эту инициативу.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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