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В Минцифры рассказали, когда планируют предоставить QR-коды переболевшим коронавирусом

Замглавы ведомства Олег Качанов допустил, что дату могут скорректировать на несколько дней.

24 июня, 20:35

Фото © Pixabay

Минцифры России планирует к 30 июня завершить на сайте госуслуг интеграцию базы россиян, переболевших коронавирусом, и предоставить им соответствующий QR-код. Об этом заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.

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"По нашим планам 30-го числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей, мы их получим, соответственно, смэтчим (сверим. — Прим. Лайфа) с учётными записями портала госуслуг, и для тех, кого мы найдём, мы будем показывать ещё, соответственно, сертификат переболевшего, QR-код переболевшего", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев подчёркивал, что до 1 июля все жители страны, перенёсшие ковид, получат в личном кабинете на портале госуслуг выписку о том, что они переболели.

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Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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