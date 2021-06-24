В Минцифры рассказали, когда планируют предоставить QR-коды переболевшим коронавирусом
Замглавы ведомства Олег Качанов допустил, что дату могут скорректировать на несколько дней.
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Минцифры России планирует к 30 июня завершить на сайте госуслуг интеграцию базы россиян, переболевших коронавирусом, и предоставить им соответствующий QR-код. Об этом заявил заместитель главы министерства Олег Качанов.
"По нашим планам 30-го числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей, мы их получим, соответственно, смэтчим (сверим. — Прим. Лайфа) с учётными записями портала госуслуг, и для тех, кого мы найдём, мы будем показывать ещё, соответственно, сертификат переболевшего, QR-код переболевшего", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев подчёркивал, что до 1 июля все жители страны, перенёсшие ковид, получат в личном кабинете на портале госуслуг выписку о том, что они переболели.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.
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