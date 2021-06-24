В Минцифры рассказали, когда планируют предоставить QR-коды переболевшим коронавирусом

"По нашим планам 30-го числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей, мы их получим, соответственно, смэтчим (сверим. — Прим. Лайфа) с учётными записями портала госуслуг, и для тех, кого мы найдём, мы будем показывать ещё, соответственно, сертификат переболевшего, QR-код переболевшего", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".