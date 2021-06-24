Росавиация ответила на сообщения о продажах билетов на самолёт по QR-кодам

Росавиация не вводила ограничения на покупку авиабилетов. Приобрести их можно по-прежнему без QR-кодов, подтверждающих наличие сертификата вакцинации у их владельцев. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Елена Михеева. Так она опровергла появившийся в Сети скриншот с якобы настоящим приказом об ограничениях.

Фейковый документ. Фото © Соцсети

"Это фейковая информация. Таких решений сейчас ещё не принято. Что будет через месяц, я не могу вам сказать, но на сегодня это фейк", — отметила собеседница Лайфа.

По словам Михеевой, активно распространяющийся по Сети фейковый приказ о том, что с 23 июня приобрести билет на самолёт якобы можно только при предъявлении QR-кода, вероятно, направлен на дестабилизацию и без того напряжённой ситуации.