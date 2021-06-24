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Росавиация ответила на сообщения о продажах билетов на самолёт по QR-кодам

Ранее скриншот с якобы настоящим приказом об ограничениях в сфере авиаперевозок появился в Сети.

24 июня, 20:02

Фото © Pexels

Росавиация не вводила ограничения на покупку авиабилетов. Приобрести их можно по-прежнему без QR-кодов, подтверждающих наличие сертификата вакцинации у их владельцев. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Елена Михеева. Так она опровергла появившийся в Сети скриншот с якобы настоящим приказом об ограничениях.

Фейковый документ. Фото © Соцсети

Фейковый документ. Фото © Соцсети

"Это фейковая информация. Таких решений сейчас ещё не принято. Что будет через месяц, я не могу вам сказать, но на сегодня это фейк", — отметила собеседница Лайфа.

Летние кафе и веранды Москвы можно будет посетить без QR-кода до 12 июля

Летние кафе и веранды Москвы можно будет посетить без QR-кода до 12 июля

По словам Михеевой, активно распространяющийся по Сети фейковый приказ о том, что с 23 июня приобрести билет на самолёт якобы можно только при предъявлении QR-кода, вероятно, направлен на дестабилизацию и без того напряжённой ситуации.

А вот в Москве действительно вводят QR-коды, но только для посещения заведений общепита. Как сообщал Лайф, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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