В Калининградской области ужесточили ограничения из-за роста числа заболевших ковидом

В Калининградской области введены новые ограничения из-за роста числа выявляемых случаев коронавируса. Среди них запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий и продление самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщается на сайте областной администрации.

"Внесены изменения в постановление правительства от 16 марта 2021 года. Они вступают в силу с 25 июня", — сказано в записи.

Так, зрители не смогут присутствовать на всех спортивных мероприятиях до 15 июля. Также запрещена работа аттракционов, включая парки культуры и отдыха, а деятельность детских комнат и центров ограничивается до особого распоряжения. До конца июля продлён режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет, а непривитых сотрудников старшего возраста рекомендуется отправить на дистанционную работу в эти же сроки.