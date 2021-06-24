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В Калининградской области ужесточили ограничения из-за роста числа заболевших ковидом

Запрещена работа аттракционов, а деятельность детских комнат ограничена до особого распоряжения.

24 июня, 17:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Калининградской области введены новые ограничения из-за роста числа выявляемых случаев коронавируса. Среди них запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий и продление самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщается на сайте областной администрации.

"Внесены изменения в постановление правительства от 16 марта 2021 года. Они вступают в силу с 25 июня", — сказано в записи.

Так, зрители не смогут присутствовать на всех спортивных мероприятиях до 15 июля. Также запрещена работа аттракционов, включая парки культуры и отдыха, а деятельность детских комнат и центров ограничивается до особого распоряжения. До конца июля продлён режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет, а непривитых сотрудников старшего возраста рекомендуется отправить на дистанционную работу в эти же сроки.

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Ранее Лайф сообщал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Среди них ХМАО, Бурятия, Хабаровский край, Приморье и Мурманская область.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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