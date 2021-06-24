Эрдоган выразил признательность Путину за возобновление авиасообщения и поставку вакцины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным за возобновление авиасообщения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией", — сказано в записи.

Также турецкий президент поблагодарил Россию за начало поставок вакцины от коронавируса "Спутник V". Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дали позитивную оценку работе российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Была подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации. Кроме того, Эрдоган и Путин рассмотрели вопросы урегулирования ситуации в Сирии и подчеркнули важное значение совместной деятельности для предотвращения эскалации напряжённости стране, а также борьбу с остающимися в САР террористическими группировками.

Российский президент поделился с коллегой впечатлениями от недавних переговоров в Женеве с американским лидером Джо Байденом. В конце беседы президенты условились о продолжении личных контактов и совместной работе на других уровнях.