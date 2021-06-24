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Эрдоган выразил признательность Путину за возобновление авиасообщения и поставку вакцины

Главы государств также обсудили Нагорный Карабах, Сирию и недавний российско-американский саммит в Женеве.

24 июня, 16:52
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency via Getty Images, Thomas Kronsteiner / Getty Images</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency via Getty Images, Thomas Kronsteiner / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным за возобновление авиасообщения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией", — сказано в записи.

Также турецкий президент поблагодарил Россию за начало поставок вакцины от коронавируса "Спутник V". Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дали позитивную оценку работе российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Была подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации. Кроме того, Эрдоган и Путин рассмотрели вопросы урегулирования ситуации в Сирии и подчеркнули важное значение совместной деятельности для предотвращения эскалации напряжённости стране, а также борьбу с остающимися в САР террористическими группировками.

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Российский президент поделился с коллегой впечатлениями от недавних переговоров в Женеве с американским лидером Джо Байденом. В конце беседы президенты условились о продолжении личных контактов и совместной работе на других уровнях.

Ранее Тайип Эрдоган озвучил возможный сценарий развала НАТО. По мнению турецкого лидера, Анкара полностью выполняет свои обязательства в альянсе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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