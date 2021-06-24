Microsoft официально представила операционную систему Windows 11

Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11. Главные изменения коснулись дизайна ОС.

В частности, меню "Пуск" сместилось в центр экрана. Также новая операционная система обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам. Изменения коснулись предустановленных приложений, например OneDrive и браузера Edge. Последний получил переключение между вертикальными и горизонтальными вкладками.

Кроме того, для владельцев компьютеров с сенсорными экранами и планшетов сделали удобное расположение окна запущенных приложений — мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана. Значки приложений и настроек стали больше.

Также в Windows 11 появилась виброотдача при использовании активного стилуса. В систему вернулись и виджеты, напоминающие те, которые используются в мобильных ОС. Важным изменением в новой операционке стала поддержка работы приложений из Android, которые могут запускаться напрямую, без виртуальной машины. Обновлённую ОС Windows 11 пользователи получат в ближайшие месяцы.