Попова рассказала о сроках появления антител после вакцинации "Спутником лайт"

Антитела после вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник лайт" появляются через 21 день. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Здесь схема немножко другая: нужно привиться — и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, другие вакцины после первой прививки не дают защиты в течение минимум 42 дней, и в этот период нужно бережно относиться к своему здоровью.