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Попова рассказала о сроках появления антител после вакцинации "Спутником лайт"

Все другие препараты после первой прививки не дают защиты в течение минимум 42 дней, когда нужно беречь себя.

24 июня, 16:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Антитела после вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник лайт" появляются через 21 день. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Здесь схема немножко другая: нужно привиться — и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, другие вакцины после первой прививки не дают защиты в течение минимум 42 дней, и в этот период нужно бережно относиться к своему здоровью.

Москвичам в ближайшее время начнут делать "назальные прививки" вакциной "Спутник лайт"

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Ранее Лайф сообщал, что вакцину "Эпиваккорона" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс". По словам одного из разработчиков вакцины Рината Максютова, пептид, ставший основой созданного препарата, устойчив к подобным изменениям.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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