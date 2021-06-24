Попова рассказала о сроках появления антител после вакцинации "Спутником лайт"
Все другие препараты после первой прививки не дают защиты в течение минимум 42 дней, когда нужно беречь себя.
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Антитела после вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник лайт" появляются через 21 день. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Здесь схема немножко другая: нужно привиться — и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
По её словам, другие вакцины после первой прививки не дают защиты в течение минимум 42 дней, и в этот период нужно бережно относиться к своему здоровью.
Ранее Лайф сообщал, что вакцину "Эпиваккорона" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс". По словам одного из разработчиков вакцины Рината Максютова, пептид, ставший основой созданного препарата, устойчив к подобным изменениям.
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