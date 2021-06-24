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Вице-премьер Хуснуллин предложил мобилизовать неработающих пенсионеров на стройки

Он напомнил, что в советское время для достижения глобальных целей вышедших на пенсию людей призывали со всей страны.

24 июня, 16:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России предложили мобилизовать неработающих пенсионеров для восполнения кадрового недостатка в строительной отрасли. Автором инициативы выступил зампред правительства Марат Хуснуллин.

"В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать ещё, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов... Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров", — сказал он в ходе выступления на семинаре по вопросам жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

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Своё предложение Хуснуллин подкрепил аргументом из собственного опыта, когда он работал проектировщиком метрополитена в Советском Союзе. По словам вице-премьера, тогда для достижения необходимого результата специалисты собирались со всей страны. Причём на работу выходили и те, кто уже был на пенсии, добавил Хуснуллин.

Ранее Лайф сообщал, что в текущем году Россия может установить рекорд по объёму введённой в эксплуатацию недвижимости, что, в свою очередь, благоприятно скажется на её стоимости.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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