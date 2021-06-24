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АТОР заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край

Путешественники стали жаловаться, что не успеют вовремя сделать прививки и возмутились, ведь на зарубежных курортах с них требуют либо ПЦР-тест, либо сертификат.

24 июня, 16:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ассоциация туроператоров (АТОР) выразила крайнюю озабоченность в связи с введением обязательного отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации при заселении в гостиницы и санатории Краснодарского края с 1 августа. Там сообщили о начале массовой аннуляции туров в регион.

"Уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесёт большие потери — только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края", говорится на сайте АТОР.

В ассоциации уточнили, что туристам для выполнения требований с учётом 21 дня между инъекциями вакцины необходимо уже на следующей неделе получить первый компонент прививки, что практически нереально реализовать из-за очередей во всех регионах. По оценке экспертов, из-за введённых мер спрос на курорты Краснодарского края может упасть на 50%.

Стало известно, кого не коснутся требования о ПЦР-тестах на курортах Кубани

Стало известно, кого не коснутся требования о ПЦР-тестах на курортах Кубани

Напомним, сегодня власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру уже поддержали в Российском союзе туриндустрии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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