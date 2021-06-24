АТОР заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край

Ассоциация туроператоров (АТОР) выразила крайнюю озабоченность в связи с введением обязательного отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации при заселении в гостиницы и санатории Краснодарского края с 1 августа. Там сообщили о начале массовой аннуляции туров в регион.

"Уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесёт большие потери — только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края", — говорится на сайте АТОР.

В ассоциации уточнили, что туристам для выполнения требований с учётом 21 дня между инъекциями вакцины необходимо уже на следующей неделе получить первый компонент прививки, что практически нереально реализовать из-за очередей во всех регионах. По оценке экспертов, из-за введённых мер спрос на курорты Краснодарского края может упасть на 50%.