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"Если заболеешь — не спасём!": Медсестра сбросила 50 килограммов ради работы в ковидном госпитале

Оксана призналась, что очень хотела быть в команде, а там нужно чётко и быстро принимать больных, поскольку важна каждая минута.

24 июня, 19:06
<p>Фото © <a href="https://www.nsk.kp.ru/daily/28294/4434294/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a>.</p>

Фото © kp.ru.

Медсестра из Новосибирска Оксана весила почти два центнера, её состояние осложняли астма и диабет. Когда в больнице открыли ковидное отделение, начальница запретила медсестре там работать, так как по состоянию здоровья Оксана находилась в группе риска. Чтобы трудиться вместе с коллегами и помогать больным, женщина сделала операцию по уменьшению желудка и похудела на 50 килограммов.

На протяжении нескольких лет лишний вес мешал Оксане работать в Городской клинической больнице № 4 в Пашине. Диеты не помогали, из-за постоянного стресса и заедания килограммы только приходили.

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"Меня мучила одышка, обострилась астма, я жила на ингаляторе. Перестала лишний раз выходить из дома, жутко стеснялась своего внешнего вида. Уже хотела оформлять инвалидность — порой чувствовала себя на грани жизни и смерти", — рассказывает медсестра kp.ru.

В ноябре 2020 года в больнице открылось отделение для людей, заражённых ковидом. Оксана как раз переболела инфекцией в лёгкой форме и была готова выйти из отпуска на работу. Главврач на желание медсестры ответила: "Посмотри на себя! Если заболеешь коронавирусом — не спасём!" По словам Оксаны, отказ её будто перезагрузил. Она срочно сделала операцию, перестроила своё питание, и уже в марте 2021 года её допустили к работе с коронавирусными больными. Сейчас она прекрасно себя чувствует и продолжает стройнеть.

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"Сейчас у медиков очень большая нагрузка. А нужно не только укол поставить, но и успокоить, погладить заболевшего. Чаще других у нас в отделении бывают 80–90-летние бабушки. Смотришь — божий одуванчик, а в глазах страх плещется. Приходится с ними и как психолог работать, успокаиваешь, подбадриваешь. И главное, всё успеваешь, потому что чувствуешь себя легко", добавляет Оксана.

Ранее Лайф писал о стремительном преображении продюсера Максима Фадеева. Ему удалось самостоятельно похудеть на 127 кг. Музыкант настолько серьёзно взялся за решение проблемы с лишним весом, что разработал собственную программу похудения.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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