Дело о разрушении музея "Дорога жизни" не могут передать в суд из-за отказа утвердить обвинение

Музей "Дорога жизни" на Ладожском озере в Ленинградской области разрушается из-за бюрократической волокиты. За ним сейчас никто не ухаживает, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения требований сохранения и использования объектов культурного наследия, однако прокуратура отказалась передавать дело в суд — сначала местная, а потом и генеральная.





Стоит отметить, что дом, где в военные времена находился штаб автомобилистов, давно превратили в музей. Сейчас он находится на балансе "Всеволожского районного общества охотников и рыболовов", однако за зданием не следят, и оно постепенно разрушается.

В итоге после возбуждения уголовного дела главным подозреваемым стал глава данной общественной организации Сергей Звонков. Правоохранители в ходе расследования дела насчитали ущерб на сотни тысяч рублей. Однако до суда дело не дошло.

Несмотря на все доказательства, прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение. Якобы из-за того, что сумма нанесённого ущерба не дотягивает, да и сам Звонков не знал, что это охраняемый исторический объект — хотя таковым он является уже порядка 40 лет. Состав преступления усматривается, если ущерб составляет около 500 тысяч рублей, а в случае с музеем его оценили в 396 тысяч рублей.